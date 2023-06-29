Для участников СВО в селе Осипенко сменили назначение земель на 30 га

Сегодня в ходе заседания правительства Севастополя принято решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки территории на земельном участке площадью 30 гектар, расположенном в селе Осипенко Качинского муниципального округа.

Как отметила и.о. начальника департамента архитектуры Юлия Шемонаева, данное решение необходимо для изменения назначения земли, которая в дальнейшем будет передана участникам СВО.

Назначение земель меняется на ИЖС.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что пройден еще один этап для начала выдачи земельных участков, положенных участникам специальной военной операции.

Ольга Сурикова