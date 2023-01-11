В Севастополе уже можно ознакомиться с картой, на которую нанесены ПЗЗ

Департамент архитектуры и градостроительства правительства Севастополя уведомил о том, что обновлен интернет-портал, на котором можно ознакомиться с картой градостроительного зонирования, правилами землепользования и застройки города.

На открытом портале ГИСОГД Севастополя обновили слой Правила землепользования и застройки. Теперь на карте можно посмотреть все районы города.

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В инструкции говорится, что нужно перейти на сайт isogd.sev.gov.ru/, нажать «перейти на карту» и проверять настройки (делать как на фото).

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Ольга Сурикова