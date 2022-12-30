В Севастополе приняли ПЗЗ для городских районов

Правительство Севастополя утвердило правила землепользования и застройки для Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, Балаклавского муниципальных округов и города Инкермана.

Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, в рамках публичных слушаний поступило более 8 тысяч предложений и замечаний, которые были рассмотрены согласительной комиссией.

Напомним, правительство Севастополя планирует продлить срок выдачи и подготовки документов, разрешающих строительство без принятых правил землепользования и застройки, и генплана, до 2025 года.

Дмитрий Островский