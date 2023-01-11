Сергей Бурштейн исполнил песню «Батальон Таврида» в рамках акции «Za нашу Победу!»

Член Севастопольского отделения ЛДПР, музыкант, поэт и автор-исполнитель собственных песен Сергей Бурштейн исполнил на севастопольском канале песню «Батальон Таврида» в рамках акции «Za нашу Победу!» в поддержку участников спецоперации.

Слова поддержки и благодарности тем, кто борется за мирное небо и наше счастливое будущее сейчас наиболее актуальны.

Ранее партиец неоднократно посещал позиции Казачьего штурмового батальона специального назначения «Таврида», который выполняет задачи специальной военной операции на Южном направлении.

После посещения фронта, переполненный впечатлениями от происходящих событий и стойкости наших бойцов, Сергей Бурштейн пишет цикл песен, посвященных СВО.

А также принимал участие в праздничном концерте в театре имени Чехова в Ялте, где исполнил две свои песни «Казачий, штурмовой батальон «Таврида» и «Патриоты Отчизны», написанные после посещения линии соприкосновения.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР