В Севастополе увеличили выплату участникам СВО, заключившим контракт с Минобороны

С 1 августа в Севастополе увеличен размер единовременной выплаты для участников специальной военной операции, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Теперь она составляет 700 тысяч рублей. Такое решение принято на заседании правительства города по поручению губернатора Михаила Развожаева.

Как отметила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, ранее размер выплаты составлял 500 тысяч рублей.

Кроме того, теперь на эту меру поддержки могут претендовать севастопольцы, которые заключили контракт не в Севастополе, а в других субъектах России — при условии, что они не получили аналогичную выплату в том регионе.

Для севастопольцев, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, выплата осталась на прежнем уровне — 200 тысяч рублей.

Напомним, по словам губернатора Севастополя в специальной военной операции на Украине сейчас принимает участие около 15 000 севастопольцев.

Дмитрий Островский

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