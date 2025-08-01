В Севастополе контроль за незаконной рекламой передали департаменту архитектуры

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято решение передать контроль за размещением и демонтажем незаконной рекламы из департамента городского хозяйства в департамент архитектуры и градостроительства.

Теперь именно чиновники из архитектуры будут следить за тем, чтобы рекламные конструкции в городе устанавливались законно и соответствовали установленным требованиям, включая дизайн-код Севастополя.

Напомним, Крымское управление Федеральной антимонопольной службы признало Департамент архитектуры и Департамент имущественных и земельных отношений Севастополя нарушившими антимонопольное законодательство. Речь идёт о выдаче разрешений на установку рекламных конструкций на остановках общественного транспорта без проведения обязательных торгов.

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