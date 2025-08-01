Севастополец Иван Семенихин погиб при выполнении специального задания

Севастополь проводил в последний путь старшего разведчика-сапера Ивана Владимировича Семенихина, сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Иван Семенихин родился в Казахстане, в селе Красный Яр, затем жил в Новом Уренгое. В 2015 году он заключил контракт с Минобороны и служил в бригаде морской пехоты Черноморского флота. За время службы участвовал в боевых операциях, в том числе в Сирии.

С начала специальной военной операции Иван Семенихин выполнял ответственные задачи на фронте. За проявленное мужество и профессионализм он был награжден государственными и ведомственными наградами. Он погиб при выполнении специального задания.

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