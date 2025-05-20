В Севастополе утвердили проект тоннеля от Генерала Петрова до Пожарова

В Севастополе утверждён проект планировки территории и межевания для строительства тоннеля и реконструкции участка дороги на улице Генерала Петрова. Соответствующий приказ №55 был подписан Департаментом архитектуры и градостроительства города 19 мая 2025 года.

Речь идёт о масштабной транспортной развязке, которая должна обеспечить прямой и удобный проезд от Артиллерийской бухты и набережной до Парка музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941–1942 гг.» на мысе Хрустальном. Согласно утверждённой документации, проект включает в себя строительство тоннеля длиной 317 метров — с закрытой и открытой частями и двумя рампами, а также реконструкцию участков по улицам Генерала Петрова, Пожарова, Карантинной, Очаковцев и ул. Нефёдова. Общая протяжённость проектируемой трассы — более 1,3 километра, площадь охвата — почти 6 гектаров.

Одним из ключевых моментов проекта стало формирование новых земельных участков и изменение границ существующих — с последующим присвоением им вида разрешённого использования «улично-дорожная сеть». Проект также предусматривает прокладку новых инженерных коммуникаций и переустройство старых, установку кольцевой развязки и создание публичных сервитутов для временного или постоянного использования территорий под коммуникации и строительные нужды.

Часть объектов на планируемой территории подлежит изъятию для государственных нужд. В частности, предполагается демонтаж автозаправочной станции с магазином площадью 59,6 кв. м на участке с кадастровым номером 91:03:001004:255. Кроме того, под снос попадёт неучтённый объект, предположительно гараж, площадью около 18 кв. м, сведения о котором отсутствуют в ЕГРН. Если правообладатели будут установлены, объект также подлежит изъятию.

Проект разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса и федерального законодательства в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Заказчиком выступает ООО «Веста», проектировщиком — симферопольская компания «КРТ Система».

Ещё в 2012 году этот ход рассматривался как решение для разгрузки перенапряжённой транспортной артерии — улицы Адмирала Октябрьского. Тогда проект оценивался в 25 миллионов гривен, обсуждалась возможность одностороннего автомобильного движения и параллельного пешеходного маршрута. Но идея осталась на бумаге: один конец тоннеля занял автосервис, второй оказался перекрыт жилыми постройками. Строительство подземного перехода под площадью Восставших, которое планировалось в связке с тоннелем, также не началось, несмотря на заявления о готовности испанского инвестора.

Напомним, в Генплане разработчики заложили решения, которые свяжут Северную и Южную стороны города. Тоннель посчитали более эффективным решением, чем мост.

Дмитрий Островский

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