В Крыму уничтожено более 70 кг небезопасного мяса и рыбы

В магазине «Маяк» в Черноморском районе Крыма обнаружили опасную продукцию животного происхождения. Нарушения выявили сотрудники Азово-Черноморского управления Россельхознадзора во время внеплановой проверки 3 апреля 2025 года.

В холодильнике и на витрине продавались молочные продукты, рыбные и мясные консервы, а также охлаждённое и замороженное мясо без ветеринарных документов, подтверждающих их безопасность. Кроме того, была найдена просроченная мясная продукция.

Вся небезопасная продукция — более 70 кг — была изъята и уничтожена путём сжигания 14 апреля на специальной установке в Республиканском ветеринарном центре.

Владельцу магазина, индивидуальному предпринимателю Рубцову А.В., выписали штраф и составили два протокола об административных правонарушениях.

Напомним, в Севастополе сожгли 5 кг «санкционки» из Германии и Испании.

Дмитрий Островский

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