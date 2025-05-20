Более половины россиян поддержали бы антиалкогольную кампанию

Россия
20-05-2025

Свыше 50% россиян заявили, что поддержали бы антиалкогольную кампанию, если бы такая инициатива была запущена в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведённого 4 мая среди 1600 совершеннолетних граждан.

26% респондентов выступили за безусловную поддержку кампании, ещё 27% — скорее бы одобрили. Примерно каждый четвёртый (26%) считает, что похожая кампания в СССР была своевременной, но в её реализации были допущены ошибки. 12% полагают, что в 1980-х она действительно принесла результаты.

Интересно, что 39% опрошенных считают, что сейчас россияне пьют меньше, чем в эпоху Горбачёва, а 37% не видят особых изменений. Противоположного мнения придерживаются 13%.

Среди мер, которые россияне считают эффективными в борьбе с алкоголизмом:

  • 60% — пропаганда здорового образа жизни

  • 54% — повышение возраста продажи алкоголя до 21 года

  • 45% — запрет рекламы алкоголя

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Дмитрий Островский

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