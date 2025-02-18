Почему тоннель, а не мост: как в Севастополе решат транспортную проблему

Один из самых обсуждаемый проектов в сфере инфраструктуры, — это строительство тоннеля под Севастопольской бухтой. В Генплане разработчики заложили решения, которые свяжут Северную и Южную стороны города. Тоннель посчитали более эффективным решением, чем мост.

По словам и.о. замгубернатора Максима Жукалова, строительство моста требует планировки съездов в улично-дорожную сеть в границах исторического поселения, которое не предусматривает возможности расширения улично-дорожной сети. Пропускная же способность действующей дорожной сети известна. И мост значительно ухудшил бы дорожную ситуацию.

С учётом рельефа местности разработчики настояли именно на строительстве тоннеля. И комиссия, которая занималась обсуждением и принятием Генплана, согласилась с этим. Губернатор также отметил, что эффективен и с точки зрения стоимости.

Напомним, в Севастополе завершились общественные обсуждения проекта автомобильного тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова. Подробности проекта тут