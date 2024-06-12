В Севастополе утвердили перечень официальных пляжей

В преддверии купального сезона, который стартует в Севастополе 15 июня, утвержден перечень официальных пляжей.
27 официальных пляжей города:
- «Наш Парус»
- «Звёздный берег»
- «Орловка-1»
- «Вязовая роща»
- «Серебряный»
- «Золотой»
- «Нахимовец»
- «Мыс Хрустальный»
- «Песочный»
- «Аквамарин»
- «Омега»
- «Солдатский»
- «Яшмовый»
- «Учкуевка»
- «Любимовка-2»
- Пансионат «Изумруд»
- ДОЛ «Алькадар»
- Пансионат «Радость»
- ДОЛ «Ласпи»
- СОЛ «Горизонт»
- «Песочная бухта»
- «Солнечный»
- «Любимовка»
- «Дельфин»
- «Парк Победы»
- «Андреевка»
- «Ушакова балка»
Напомним, что купаться и проводить время на неофициальных пляжах опасно для жизни и здоровья. Официальные пляжи проходят обязательную процедуру аттестации в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре, обеспечивается безопасность отдыхающих.
Купальный сезон продлится до 15 сентября.