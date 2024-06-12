В Севастополе утвердили перечень официальных пляжей

В преддверии купального сезона, который стартует в Севастополе 15 июня, утвержден перечень официальных пляжей.

27 официальных пляжей города:

«Наш Парус» «Звёздный берег» «Орловка-1» «Вязовая роща» «Серебряный» «Золотой» «Нахимовец» «Мыс Хрустальный» «Песочный» «Аквамарин» «Омега» «Солдатский» «Яшмовый» «Учкуевка» «Любимовка-2» Пансионат «Изумруд» ДОЛ «Алькадар» Пансионат «Радость» ДОЛ «Ласпи» СОЛ «Горизонт» «Песочная бухта» «Солнечный» «Любимовка» «Дельфин» «Парк Победы» «Андреевка» «Ушакова балка»

Напомним, что купаться и проводить время на неофициальных пляжах опасно для жизни и здоровья. Официальные пляжи проходят обязательную процедуру аттестации в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре, обеспечивается безопасность отдыхающих.

Купальный сезон продлится до 15 сентября.