В Севастополе утвердили перечень официальных пляжей

Город
12-06-2024
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В преддверии купального сезона, который стартует в Севастополе 15 июня,  утвержден перечень официальных пляжей.

27 официальных пляжей города:

  1. «Наш Парус»
  2. «Звёздный берег»
  3. «Орловка-1»
  4. «Вязовая роща»
  5. «Серебряный»
  6. «Золотой»
  7. «Нахимовец»
  8. «Мыс Хрустальный»
  9. «Песочный»
  10. «Аквамарин»
  11. «Омега»
  12. «Солдатский»
  13. «Яшмовый»
  14. «Учкуевка»
  15. «Любимовка-2»
  16. Пансионат «Изумруд»
  17. ДОЛ «Алькадар»
  18. Пансионат «Радость»
  19. ДОЛ «Ласпи»
  20. СОЛ «Горизонт»
  21. «Песочная бухта»
  22. «Солнечный»
  23. «Любимовка»
  24. «Дельфин»
  25. «Парк Победы»
  26. «Андреевка»
  27. «Ушакова балка»

Напомним, что купаться и проводить время на неофициальных пляжах опасно для жизни и здоровья. Официальные пляжи проходят обязательную процедуру аттестации в ГИМС МЧС и Роспотребнадзоре, обеспечивается безопасность отдыхающих.

Купальный сезон продлится до 15 сентября.

 
Анна Левина
 

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