В Севастополе возьмут на баланс и начнут ремонтировать бесхозные внутриквартальные дороги

На последнем заседании правительства обсуждался порядок проведения работ по ремонту внутриквартальных дорог в Севастополе.

Как отметил губернатор Михаил Развожаев ранее он давал поручение провести инвентаризацию дорог между многоквартирными домами и которые являются подъездами к СНТ и ИЖС. Было выявлено более тысячи дорог, которые сейчас не стоят на балансе и требуют ремонта.

Согласно принятому порядку организации и проведения ремонта, внутриквартальными дорогами к МКД будет заниматься Горхоз, а подъездами к частному сектору займется дептранс.

Губернатор разъяснил, что на ремонт всех этих дорог ресурсов не хватит. Но при обоих департаментах будут созданы комиссии, которые определят, какие дороги нужно ремонтировать в первую очередь: это участки, которые требуют немедленного ремонта; дороги, ведущие к социальным объектам; также при приоритизации будут учитывать количество населения в том или ином микрорайоне. Решим вопрос с финансированием и приступим к работам.

На фото: новый автобус пущен по построенной дороге в Юхариной балке

Ольга Сурикова

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