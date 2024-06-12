Развожаев на выходных проверит лично некоторые пляжи Севастополя

В Севастополе 15 июня официально стартует купальный сезон. Губернатор Михаил Развожаев планирует в этот день лично проинспектировать несколько пляже города.

В ходе заседания правительства в горхозе сообщили, что сейчас замечаний по готовности пляжей нет, все последствия после «шторма века» ликвидированы.

Глава города уточнил: кроме тех мест, на ремонт которых должны поступить средства из федерального бюджета. Планируется, что операторам пляжей компенсируют расходы на строительные работы.

Департамент городского хозяйства, в свою очередь, намерен, еженедельно объезжаться официальные места отдыха возле моря. В случае выявления нарушений операторам пляжей будут выставлять представления для их устранения.

«Вот я в выходные приеду, парочку пляжей посмотрю. У людей спрошу. Надеюсь, все будет хорошо. В понедельник на аппаратном разберем», — поделился планами Развожаев.

Напомним, ущерб от шторма, который пронесся по югу России в ноябре 223 года и в народе был окрещен «штормом века», составил около 6 миллиардов рублей.

Ольга Сурикова

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