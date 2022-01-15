Кулагин: в Севастополе «омикрон» может появиться уже на следующей неделе

Прогнозируются критически высокие цифры
В департаменте здравоохранения Севастополя ожидают первых больных со штаммом «омикрон» коронавируса уже на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала «СТВ» сообщил вице-губернатор Александр Кулагин.
Кулагин подчеркнул, что в связи со своей особенностью оседать в верхних дыхательных путях, «омикрон» быстро передается, и после выявления первых случаев он будет распространяться с неудержимой силой. Замгубернатора прогнозирует, что количество выявленных случаев может скакануть и до 1,5 тыс случаев в сутки.
«Человек, зараженный «омикроном», заражает большее количество людей, чем зараженный дельта-штаммом. Короткий инкубационный период — порядка 3-4 детей от заражения до проявления первых признаков. Но человек уже со второго дня, сам того не зная, становится источником инфекции», — рассказал Кулагин.
Он добавил, что единственным способом защитить себя и своих близких является вакцинация и ревакцинация.
«У вакцинированных вирус практически не поступает в легкие из носоглотки», — привел чиновник еще один довод сделать прививку от коронавируса.
Напомним, в России «омикрон» стал вытеснять «дельта» штамм коронавируса, пик заболеваемости прогнозируется на начало февраля. Вопрос введения локдауна пока не решен.
Ольга Сурикова