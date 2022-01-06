Путин поручил решить проблему плохой мобильной связи в Крыму и Севастополе

Есть конкретный срок

Президент России Владимир Путин подписал распоряжения по итогам большой пресс-конференции. Один из пунктов касается принятия мер по развитию мобильной связи и интернета на полуострове.

Данные меры поручено принять Кабмину.

«Принять меры, направленные на дальнейшее развитие инфраструктуры связи на территориях Республики Крым и г. Севастополя», — указано в распоряжении.

В нем отмечается, что это должно быть выполнено в целях повышения качества услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по передаче данных, а также предоставлению доступа к интернету для населения.

Срок исполнения поручения — 1 августа.

Напомним, на итоговой пресс-конференции к президенту поступил вопрос относительно отсутствия в Крыму и Севастополе общероссийских операторов мобильной связи. Владимир Путин пообещал, что проблема уже начала решаться.

Ольга Сурикова