В Севастополе установили причастного к стрельбе по собакам в СТ Любимовки

Собаки набросились на его курятник

Как ранее сообщалось, неизвестный ночью открыл стрельбу из ружья по нескольким собакам, трое из которых погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело за «Жестокое обращение с животными».

Подозреваемым оказался местный житель этого же садоводческого кооператива.

«Со слов мужчины, несколько бездомных собак забрались на территорию его домовладения и набросились на домашнюю птицу, в связи с чем он открыл стрельбу по животным из принадлежащего ему охотничьего ружья», — сообщили в УМВД.

Ружье у него изъято и направлено на баллистическую экспертизу.

Следствие продолжается, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.

Ольга Сурикова