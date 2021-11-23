В Севастополе установили причастного к стрельбе по собакам в СТ Любимовки

Собаки набросились на его курятник
Полицейские Севастополя установили, кто стрелял в собак в садовом товариществе поселка Любимовка, сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Как ранее сообщалось, неизвестный ночью открыл стрельбу из ружья по нескольким собакам, трое из которых погибли. По данному факту было возбуждено уголовное дело за «Жестокое обращение с животными».
Подозреваемым оказался местный житель этого же садоводческого кооператива.
«Со слов мужчины, несколько бездомных собак забрались на территорию его домовладения и набросились на домашнюю птицу, в связи с чем он открыл стрельбу по животным из принадлежащего ему охотничьего ружья», — сообщили в УМВД.
Ружье у него изъято и направлено на баллистическую экспертизу.
Следствие продолжается, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.
Ольга Сурикова