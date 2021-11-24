Коронавирус в Севастополе отступает, но количество смертей не снижается

За сутки 11 человек умерли

В Севастополе по состоянию на 24 ноября зарегистрирован 301 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

606 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 11 человек в возрасте от 65 до 82 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 47 315 человек.

В настоящий момент выздоровели 41 566 человек, 1 622 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 24 ноября сделали прививку от коронавируса 231 573 человека. Второй этап вакцинации прошли 199 480 жителей региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения – это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 24 ноября поступило более 272 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.