Развенчиваем главные мифы и страхи о вакцинации

Последние из не привившихся. К чему апеллируют

Издание «Севкор» подытожило главные вопросы и аргументы, которые используют противники вакцинации в Севастополе и направило их в городской департамент здравоохранения, чтобы получить ответы от специалистов и развеять страхи, которые в общем-то общие у всех. На наши вопросы ответила первый заместитель директора департамента здравоохранения Севастополя Анна Солдатова.

От тех, кто отказывается прививаться, звучит аргумент, что кто-то привился и заболел. То есть критикуют эффективность вакцины. Есть ли правда в их словах?

Прививка не дает 100% гарантии, что человек никогда не заразится коронавирусом. Да, такой риск остается, прививка не является абсолютной панацеей от инфекции. Но, по данным производителей вакцины, она снижает риск заболевания минимум до 92%. В настоящий момент заболевшие среди привитых по городу Севастополю составляют не более 2,5%.

Еще одно распространенное заявление, что заболевают через три дня после прививки. Можно ли заразиться от вакцины?

Нет, заразится от вакцины нельзя. Вакцина не имеет в своем составе живого вируса. Например, в основе вакцины Спутник V лежит аденовирусный вектор. «Векторы» — это носители, которые могут доставить генетический материал из другого вируса в клетку. При этом генетический материал аденовируса, который вызывает инфекцию, удаляется и вставляется материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от шипа коронавируса. Этот новый элемент безопасен для организма, и он помогает иммунной системе реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают от инфекции.

Часто случаи заражения после вакцинации могут путать с поствакцинальными реакциями, к которым относятся: повышение температуры, озноб, общее гриппозное состояние. Такие реакции считаются нормой после введения любой вакцины и проходят через 2-3 дня.

Есть те, кто верит в свой иммунитет и уверен, что он не заразится!

Если человек ведет здоровый образ жизни, закаливается, правильно питается, не имеет вредных привычек и у него отсутствуют хронические заболевания, то вероятность заболеть снижается, но совершенно не исключает возможность заболеть коронавирусом. Вирус –опасен, он мутирует. И даже, если человек имеет крепкий иммунитет и внимательно относится к своему здоровью, но при этом, безответственно подходит к соблюдению противоэпидемиологических норм, риск заразится велик.

И такой же довод у тех, кто легко и бессимптомно переболел первый раз, поэтому уверен, что так будет и второй раз в случае заболевания. Действительно ли, им можно отказаться от вакцинации?

В связи с тем, что вирус постоянно мутирует и становится более агрессивным, рассчитывать на то, что повторное заболевание новой коронавирусной инфекцией организм также сможет перенести в легкой и бессимптомной форме, не стоит. Силы организма не бесконечны.

И еще один страх перед прививкой — это ее появление в рекордные сроки, и никто не знает еще о ее последствиях. Что делать с такими опасениями и переживаниями?

Следует отметить, что основа для вакцины (аденовирусный вектор) была разработана в 80 — х годах прошлого века, она хорошо себя зарекомендовала в борьбе с Эбола, признана ВОЗ лучшей и единственной. Ученые доработали формулу, присоединив нужную составляющую к имеющейся платформе и, в результате, получили хорошую вакцину с высокой эффективностью. Важно отметить, что прежде чем приступать к клиническим испытаниям, вакцина в полном объеме прошла все стадии доклинических испытаний по эффективности и безопасности. Первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины были завершены 1 августа 2020 года. В ходе исследований не было зарегистрировано непредвиденных и серьезных нежелательных явлений. В ходе клинических испытаний третьей фазы вакцины, она продемонстрировала высокую эффективность, иммуногенность и безопасность. По данным разработчиков вакцины, она обеспечивает полную защиту от клинических случаев тяжелой степени COVID-19 и гарантирует устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ

В данный момент каждый решает сам, зачем нужна прививка. Кто-то возмущается, что его принуждают к вакцинации, притесняют, пока не привьется. Но ведь сейчас этот выбор касается не только самого человека, но и окружающих его людей. Он выбирает: жить в социуме или конструировать свою отдельную реальность, когда он может жить изолированно, условно говоря, забаррикадироваться и не контактировать вообще ни с кем. Но понятно, что последний вариант в нашем динамичном мире практически невозможен. А остановить эпидемию, чтобы люди перестали умирать от COVID-19, можно только массовой вакцинацией. Прививка — это доказано — единственный сегодня действенный способ предотвратить тяжелую болезнь и смерть.

Ольга Сурикова