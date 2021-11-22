В Севастополе возбуждено уголовное дело за убийство собак

Неизвестный стрелял ночью из ружья

В Севастополе, на территории одного из садоводческих кооперативов в поселке Любимовка, неизвестный устроил стрельбу по собакам из ружья. Об инциденте в полицию заявила местная жительница, сообщили в городском УМВД.

Правоохранителям пока только известно, что неизвестный ночью 8 ноября из неустановленного ружья успел выстрелить в нескольких собак, трое из которых погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело за «Жестокое обращение с животными».

Сейчас оперативники проводят мероприятия, направленные на установление и задержание причастного к гибели животных.

«В связи с вызванным общественным резонансом расследование возбужденного уголовного дело взято на личный контроль начальником УМВД России по г. Севастополю генерал-майором полиции Павлом Гищенко», — добавили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, в Севастополе заведено уголовное дело на местного жителя, который на глазах ребенка застрелил ее пса породы хаски.

Ольга Сурикова