В Севастополе за день дважды спасали любителей покататься на доске для сапбординга

В Центре гражданской защиты Севастополя рассказали, что 26 августа было богато на спасательные операции. Только дважды пришлось оказывать помощь неудачливым любителям покататься по волнам на доске.

Сначала сообщение поступило в 11:26 о том, что двух человек уносит в море на доске для сапбординга в акватории музея Херсонес Таврический.

А затем в 15:16 еще одно сообщение о том, что двоих людей уносит в море на доске в акватории б. Круглой.

К месту происшествия оперативно выдвигались спасатели и предпринимали необходимые меры для эвакуации пострадавших в безопасное место. Медицинская помощь им не требовалась.

Также в этот день пришлось спасать мужчину, который сорвался с высоты в районе дикого пляжа «Верблюд» на мысе Фиолент.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГКУ ЦГЗ