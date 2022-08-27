В Севастополе за день дважды спасали любителей покататься на доске для сапбординга

В Центре гражданской защиты Севастополя рассказали, что 26 августа было богато на спасательные операции. Только дважды пришлось оказывать помощь неудачливым любителям покататься по волнам на доске.
Сначала сообщение поступило в 11:26 о том, что двух человек уносит в море на доске для сапбординга в акватории музея Херсонес Таврический.
А затем в 15:16 еще одно сообщение о том, что двоих людей уносит в море на доске в акватории б. Круглой.
К месту происшествия оперативно выдвигались спасатели и предпринимали необходимые меры для эвакуации пострадавших в безопасное место. Медицинская помощь им не требовалась.
Также в этот день пришлось спасать мужчину, который сорвался с высоты в районе дикого пляжа «Верблюд» на мысе Фиолент.
Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба ГКУ ЦГЗ