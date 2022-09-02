В Севастополе ночью из машины было похищено четыре миллиона рублей

В Севастополе ночью 1 сентября был ограблен припаркованный автомобиль во дворе дома № 29 по ул. Комбрига Потапова. Из салона похищена крупная сумма денег.

«Поступило заявление от мужчины 1987 года рождения о том, что во дворе дома № 29 по ул. Комбрига Потапова неизвестным лицом поврежден его автомобиль Renault Sandero, а из салона транспортного средства похищена крупная сумма денежных средств», — сообщили «Севкору» в пресс-службе городского УМВД.

Уточняется, что полицией изъяты записи с камер видеонаблюдения, устанавливается лицо, причастное к инциденту.

При этом Telegram-канал Mash выложил видео с камер, на которых видно, как неизвестный в шлеме на электросамокате залез внутрь автомобиля. По данным издания, он похитил 51 тыс. долларов, 11 тыс. евро и 200 тыс. рублей.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот mash