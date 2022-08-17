В Севастополе уничтожили авиабомбу

Авиабомба времён Великой Отечественной войны, найденная в районе Качинского шоссе в Севастополе, ликвидирована силами МЧС России.

Операцию по её уничтожению провели сотрудники Специализированного отряда севастопольского чрезвычайного ведомства совместно с инженерными подразделениями Черноморского флота.

«Было выработано решение по раздельному уничтожению. Первый этап заключался в извлечении самого взрывателя. Второй этап – уничтожение непосредственно самой бомбы. Взрыватель уничтожался на месте обнаружения, бомба же была транспортирована на подрывную площадку, где также ликвидирована. Все мероприятия проведены с соблюдением норм безопасности», — сообщила пресс-служба МЧС Севастополя.

Напомним, в Ялте вынесен приговор бывшему инспектору МЧС, который занимался распространением фейков о специальной военной операции России на Украине.

Фото: пресс-служба МЧС Севастополя

Дмитрий Островский