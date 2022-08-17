После благоустройства сквера в Балаклаве появится новый символ – пегас

В Балаклаве, на улице Новикова, завершается благоустройство сквера, которое подарит городу-спутнику Севастополя новый символ – статую пегаса.

Как сообщил в своих соцсетях директор горхоза Евгений Горлов, монумент крылатому коню установлен с учетом пожеланий местных активистов. Хочется отметить, что статуя полая, внутри нее установлена светодиодная подсветка.

«Пегас – символ благородной силы, мудрости и справедливости», — подчеркнул главный хозяйственник.

Примечательно, что установка пегаса вынужденная, по словам Горлова, изначально в сквере планировалось установить фонтан, за это и голосовали жители района при выборе территории для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Однако, при проведении земляных работ выяснилось, что под сквером большое количество грунтовых вод.

Почему наличие грунтовых вод не обнаружили при инженерных изысканиях не сообщается.

Тем не менее, уже сейчас в сквере уложили тротуарную плитку, установили опоры наружного освещения, малые архитектурные формы, парковую мебель, а все коммуникации проложены под землей. Осенью планируется выполнить дополнительное озеленение – высадить деревья и кустарники для создания живой изгороди.

Напомним, в Севастополе прокуратура выявила мошенничество при благоустройстве парка.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя, ТГ-канал Евгения Горлова.

Дмитрий Островский