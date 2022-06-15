В Крыму осудили экс-сотрудника МЧС за фейки о спецоперации на Украине

Ходил по квартирам и дезинформировал граждан

В Ялте вынесен приговор бывшему инспектору МЧС, который занимался распространением фейков о специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщает официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

Бывший инспектор отдела надзорной деятельности по городу Ялте в форменной обмундировании и, находясь при исполнении, публично на собраниях жильцов распространял ложную информацию о проведении СВО.

«Понимая, что популяризируемые им сведения воспринимаются неосведомленными лицами как достоверные и компетентные, подсудимый также осуществлял поквартирные обходы с целью донесения ложной информации до максимального круга лиц», – уточнила Варламова.

В результате он был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд признан его виновным. В свою очередь, он свою вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Ялтинский городской суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок пять лет условно с испытательным сроком 3 года и лишением права занимать должности в федеральной противопожарной службе на протяжении 3 лет.

Напомним, в Крыму задержаны двое мужчин, которые призывали к террористической деятельности и убийству депутатов Госдумы

Ольга Сурикова