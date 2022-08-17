В СевГУ объявлен допнабор

В СевГУ проходит дополнительный набор абитуриентов по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета.
Это уникальная возможность для абитуриентов, которые хотят поступить на бюджет.
Набор объявлен на следующие направления подготовки:
- физика
- экология и природопользование
- радиотехника
- инфокоммуникационные технологии и системы связи
- конструирование и технология электронных средств
- электроника и наноэлектроника
- приборостроение
- биотехнические системы и технологии
- электроэнергетика и электротехника
- автоматизация технологических процессов и производств
- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
- мехатроника и робототехника
- холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения
- химические технологии
- техносферная безопасность
- природообустройство и водопользование
- землеустройство и кадастры
- кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
- управление в технических системах
- филология
- лингвистика
- радиоэлектронные системы и комплексы
- атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг (профиль: Системы контроля и управления атомных станций; профиль: Проектирование и эксплуатация атомных станций)
- эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
- садоводство
- ландшафтная архитектура
Перечень документов и правила приема идентичны основному потоку.
- С 11 августа по 5 сентября пройдет прием документов от абитуриентов, которые участвуют в конкурсе на бюджетные места по результатам ЕГЭ.
- С 11 августа по 28 августа пройдет прием документов от абитуриентов, участвующих в конкурсе на бюджетные места по результатам внутренних вступительных испытаний.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам:
8 (800) 222-85-59
8 (869) 222-29-11