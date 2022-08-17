В СевГУ объявлен допнабор

В СевГУ проходит дополнительный набор абитуриентов по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета.

Это уникальная возможность для абитуриентов, которые хотят поступить на бюджет.

Набор объявлен на следующие направления подготовки:

Перечень документов и правила приема идентичны основному потоку.

С 11 августа по 5 сентября пройдет прием документов от абитуриентов, которые участвуют в конкурсе на бюджетные места по результатам ЕГЭ.

С 11 августа по 28 августа пройдет прием документов от абитуриентов, участвующих в конкурсе на бюджетные места по результатам внутренних вступительных испытаний.

За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам:

8 (800) 222-85-59

8 (869) 222-29-11