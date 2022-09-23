Мобилизованные севастопольцы уже с понедельника начнут получать по 200 тысяч

Сегодня на заседании правительства Севастополя было принято решение о выделении средств из резервного фонда на единовременную выплату мобилизованным горожанам.

Деньги выделяются из расчета по 200 тысяч на каждого призванного жителя. Общая сумма в ходе заседания не называлась.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, списки на выплату начнут формироваться уже сегодня. А деньги должны начать приходить в начале следующей недели.

«Сегодня специалисты департамента уже находятся в воинской части и уже начали принимать заявления, завтра и послезавтра будет также организована работа. Как только нам поступят деньги из департамента финансов, в том же день мы начислим. Из опыта это сутки, максимум двое банки переводят деньги», — уточнила директор департамента соцзащиты Елена Сулягина.

Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в стране частичную мобилизацию.

Ольга Сурикова