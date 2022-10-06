В Севастополе суд рассмотрит дело о лжеминировании здания

В Севастополе Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина, который обвиняется в ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании. Совершено это было им из хулиганских побуждений.

«Находясь в квартире по месту своего проживания, из хулиганских побуждений, осуществил телефонный звонок на пульт дежурного службы ГКУС «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя», и, сделал заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, а именно о том, что в здании находится бомба», — сообщает пресс-служба суда.

Также уточняется, что взрывных устройств по указанному адресу не было.

Напомним, в Севастополе неоднократно появлялись сообщения о минировании здания на улице Большая Морская, 4, где находится общественная приемная «Единой России».

Ольга Сурикова