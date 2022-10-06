Севастопольские спортсмены взяли три медали на Паралимпийских играх

На Международных комплексных спортивных соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» севастопольские спортсмены взяли 3 медали высшей пробы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

🥇1 место — Андрей Граничка (100м брасс — 1.30.82, Класс SB5)

🥈2 место — Карина Болдырева (50м вольный стиль — 1.05.00, Класс S3)

🥈2 место — Карина Болдырева (150м комплексное плавание — 3.47.14, Класс SM3)

Тренеры спортсменов: Мащенко Ирина Павловна и Мащенко Евгений Владиславович.

Губернатор поздравил пловцов и их тренеров с заслуженной наградой.

Напомним, совсем недавно севастопольские спортсмены привезли медали со Всероссийских соревнований.

Ольга Сурикова