В Севастополе участились случаи парковки на местах для инвалидов

В настоящее время участились случаи эвакуации сотрудниками Госавтоинспекции транспортных средств, водители которых используют места парковки для инвалидов. При этом опознавательной знак «Инвалид» на транспорте отсутствует. В Госавтоинспекция отмечают, что использование опознавательного знака «Инвалид» в процессе движения не обязательно.

Нарушителю грозит штраф в размере 5000 рублей, в том числе принимаются меры в виде задержания транспортного средства.

Аналогичное наказание предусмотрено, если на автомобиле опознавательный знак «Инвалид» установлен без законных оснований.

Напоминаем, что инвалиды, имеющие льготы по парковке, и их транспортные средства занесены в специальный федеральный реестр, доступный сотрудникам Госавтоинспекиции.