«Севастопольэнерго» оштрафовали на 7,5 млн рублей

Город
17-06-2024
Комментариев нет

В Севастополе ресурсоснабжающая организация «Севастопольэнерго» оштрафована на 7,5 млн рублей за нарушения сроков технологического присоединения объектов к электросетям.

Были нарушены сроки выдачи условий и фактического присоединения жилых домов, нежилых помещений и других объектов.

В связи с этим прокурор Гагаринского района г. Севастополя возбудил в отношении ООО «Севастопольэнерго» 21 дело об административном правонарушении,  и Крымское УФАС России наложило штраф в размере 7,5 млн рублей.

 
Анна Левина
 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *