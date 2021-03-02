В Севастополе у женщины с потерянной карты украли почти 20 тысяч рублей

В Севастополе местная жительница потеряла свою банковскую карту во время похода в магазин и этим воспользовалась женщина, обнаружившая чужую карту.

Обнаружившая погорела на покупках в интернет-магазине

Случайная прохожая забрала карту и оплатила в интернет-магазине покупки на сумму 19 тысяч рублей.

Оперативники Гагаринского района задержали подозреваемую. Она также оказалась местной жительницей. Теперь ей грозит статья за кражу и наказание сроком до шести лет, передает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Напомним, севастополец узнал о пропаже карты, когда с нее украли деньги.

Ольга Сурикова