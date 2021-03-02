В Севастополе число заболевших коронавирусом за сутки приближается к 50

Выздоравливает в день почти по 100 человек

В Севастополе по состоянию на утро 2 марта зарегистрированы 57 новых случаев заболевания COVID-19. 92 человека выписаны после выздоровления, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли три человека в возрасте от 68 до 88 лет.

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 12067 человек. В настоящий момент выздоровели 11132 человека, 499 умерло.

Под наблюдением находится 605 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.