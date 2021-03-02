Депутат от ЛДПР добился проверки прокуратуры детской площадки на Радиогорке

Она уже угрожала жизни и здоровью малышей

Прокуратура Севастополя рассмотрела обращение депутата Законодательного собрания от ЛДПР Андрея Куринова по поводу неудовлетворительного состояния детской площадки во дворе улицы Михайловская, д. 9 на Северной стороне, сообщает пресс-служба городского отделения ЛДПР.

Результаты проведенной проверки показали, что детская площадка, обустроенная в 2018 году за счет средств местного бюджета, действительно не отвечает требованиям безопасности.

В данный момент площадка находится в обслуживании ГУПС «УК Север».

Мероприятия по контролю за состоянием оборудования и покрытия площадки надлежаще не выполнялись. Неисправности также не устранялись.

Прокурором Нахимовского района города Севастополя внесено представление директору ГУПС «УК Север» с целью принятия мер по устранению неполадок и приведения площадки в соответствие требованиям безопасности.

Севастопольское отделение ЛДПР держит решение данного вопроса на контроле.