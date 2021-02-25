Севастополец узнал о пропаже карты, когда с нее украли деньги

В Севастополе задержан мужчина за хищение денег с банковской карты у местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Он сразу обратился с заявлением в полицию.Там удалось выяснить, что карту с функцией бесконтактной оплаты он потерял в магазине. Ее подобрал 36-летний прохожий и решил воспользоваться находкой. Он успел совершить покупок на 8 тысяч рублей.

Оперативники Гагаринского района задержали подозреваемого. Полицейские выяснили, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

На него заведено дело за кражу, ему грозит до шести лет.

Напомним, это уже не первый раз, когда с потерянной банковской карты злоумышленники успевают украсть деньги. Совсем недавно был задержан местный житель за кражу денег с карточки.

Ольга Сурикова