Город Криминал

В Севастополе мужчина угнал два электросамоката

15-12-2020
админ
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Только плохо спрятал

В Севастополе сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого в краже двух электросамокатов, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

На дело местный житель пошел днем. Проходя мимо станции электросамокатов и, заметив, что никого вокруг нет, он повредил электромеханический замок для парковки и украл два самоката, стоимостью 60 тысяч рублей.

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Свою добычу он спрятал, но распорядиться ею ему помещали оперативники Ленинского района. Его задержали, а самокаты изъяли и вернули владельцу.

Полицейские установили, что 41-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно за кражу электросамоката был задержан пожилой севастополец. Его выдало неумение на нем ездить.

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