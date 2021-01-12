В Севастополе конь выбежал из темноты на авто и разбил его

Животное после столкновения скрылось дальше в темноту

В Севастополе вчера вечером, 11 января, на Северной стороне, рядом со Свято-Никольской церковью, произошло ДТП с участием лошади. Машина сильно пострадало, животное разыскивается.

В одной из групп соцсети Вконтакте «Автопартнер. Крым. Севастополь» появилась запись с просьбой о помощи найти свидетелей аварии или запись видеорегистратора.

«Муж сбил лошадь, она убежала, машина разбита, ищем свидетелей, записи видеорегистраторов, если есть! Знаков никаких, что там пасётся скот, нет! Она просто выбежала из темноты!», — написала женщина.

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В комментариях изданию Forpost, хозяева машины рассказали, что скорость не превышали, лошадь налетела, когда уже начали тормозить, но этого хватило, чтобы животное повредило переднюю часть автомобиля.

«Лошадь жива. А по закону нам ущерб должен оплатить хозяин скотины, за которой он обязан смотреть!», – настаивает женщина, участница ДТП.

Более того, оно обеспокоены, что авария может повториться, потому что в этом районе часто разгуливают непривязанные лошади.

Фото: sevastopol.su