В Севастополе у многодетной матери забрали детей

Ее могут лишит родительских прав

В Севастополе на местную жительницу заведено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию трех несовершеннолетних детей.

До этого мать привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. «Несмотря на регулярную работу, проводимую с ней полицейскими, представителями органов социальной защиты, опеки и попечительства, городской комиссии по делам несовершеннолетних, должных выводов она не сделала и на путь исправления не стала», — сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Полицейские установили, что 34-летняя местная жительница, будучи матерью детей 11, 10 и 7 лет, вела асоциальный образ жизни, систематически не выполняла родительские обязанности, оставляла их без присмотра на длительное время без денег, не заботилась об их здоровье и жизни.

В настоящее время дети изъяты у матери и помещены в Социальный приют для детей и подростков.

Собранные на нее материалы переданы в Следком и послужили основанием для возбуждения уголовного дела за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, в ближайшее время будут направлены материалы в органы опеки и попечительства для решения вопроса об ограничении её родительских прав.

Напомним, в Севастополе мать малолетних детей лишена родительских прав. Она заставляла детей попрошайничать и зарабатывать себе так на еду.

Ольга Сурикова