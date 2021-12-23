В Севастополе лишили родительских прав мать, которая заставляла детей попрошайничать

Мать в розыске

В Севастополе мать малолетних детей лишена родительских прав. Она заставляла детей попрошайничать и зарабатывать себе так на еду.

Женщина вела асоциальный, бродяжнический образ жизни, злоупотребляла спиртным, распивая его в присутствии детей с посторонними лицами. Дети 2012 и 2014 годов рождения не проходили плановое медицинское обследование, голодали, сообщили в пресс-службе Балаклавского районного суда.

В 2019 году они были помещены в приют, где находятся по настоящий момент. После этого мать пропала и находится в розыске.

Департамент образования и науки Севастополя подал иск в суд и ее лишили родительских прав.

Напомним, в Севастополе суд лишил родительских прав отца-одиночку, который избивал своего сына.

Ольга Сурикова