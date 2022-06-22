В Севастополе у коррупционеров изъято имущества на более, чем 25 млн рублей

Активизирована борьба с коррупционерами

В Севастополе за прошедшие полтора года выявлено свыше одной тысячи нарушений законодательства о противодействии коррупции. По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел о коррупционных преступлениях.

Данный вопрос рассматривался на коллегии прокуратуры города.

Так, за 2021 год и 5 месяцев текущего установлено только более 400 фактов представления должностными лицами недостоверных сведений о доходах и имуществе.

«Пресечено 19 нарушений законов об урегулировании конфликта интересов. По материалам прокурорских проверок возбуждено 7 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Изъято и арестовано имущество в счет возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, на сумму более 25 млн рублей», — отметили в пресс-службе ведомства.

Также, как отмечалось в ходе заседания, за данный период коррупционные проявления пресекались в различных сферах экономики, в области ЖКХ, при реализации национальных проектов, расходовании бюджетных средств, использовании государственного имущества.

Только за текущий год было уволено два госслужащих за утрату доверия за совершение коррупционных проступков.

«За 5 месяцев 2022 года отмечается рост числа выявляемых преступлений коррупционной направленности, активизирована деятельность правоохранительных органов по аресту имущества обвиняемых и фактическому возмещению причиненного преступлениями коррупционной направленности вреда», — добавили в ведомстве.

В суды направлено 39 уголовных дел данной категории. В отношении 32 коррупционеров постановлены обвинительные приговоры.

Также в текущем году добровольно погашен ущерб по уголовным делам в размере свыше 5 млн рублей.

Напомним, в Севастополе сотрудница департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уволена за коррупцию.

Ольга Сурикова