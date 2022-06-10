В Севастополе уволена чиновница дептранса за получение взятки автомобилем

Пыталась получить выгоду при реконструкции моста через суходол

В Севастополе сотрудница департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры уволена за коррупцию, выявленную при проверке работ по реконструкции моста через суходол на Пожарова, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным следствия, коммерческая фирма в рамках госконтракта на реконструкцию моста, в числе прочих работ должна была произвести замену окон в жилых и общественных зданиях на территории, прилегающей к мосту, на общую сумму более 6,6 млн рублей.

При этом сотрудница департамента, осуществляющая контроль на данном участке, подписала документы о принятии работ по установке вентиляционных клапанов общей стоимостью более 850 тыс. рублей, которые фактически не выполнены.

«В качестве вознаграждения за непринятие законных мер по контролю качества и объемов выполненных работ она просила руководителя субподрядной организации предоставить ей во временное безвозмездное пользование автомобиль марки «Audi Q-5» и оплатить услуги по ремонту транспортного средства «SEAT Ibiza» на сумму более 45 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

После того, как данный факт был выявлен, чиновница была уволена в связи с утратой доверия.

На нее заведено уголовное дело за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

