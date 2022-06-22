В России вырастут цены на ОСАГО из-за удорожания запчастей

В ЦБ пояснили, что общественное обсуждение повышения тарифов закончится 28 июня.
«Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков», — отметили в регуляторе. Страховое возмещение по ОСАГО рассчитывается на основании показателей этих справочников.
При этом планируется удержать цену страховки для водителей с безаварийным стажем за счет роста стоимости полисов для аварийных.
В 2020 году регулятор уже расширял тарифный коридор по ОСАГО на 10%. По итогам 2021 года средняя премия по ОСАГО выросла на 1,85% по сравнению с 2020 годом.
Запасные части на транспорт подорожали из-за западных санкций против России.
Напомним, правительство России разрешило выпускать в стране автомобили без антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности.
Ольга Сурикова