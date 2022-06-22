В России вырастут цены на ОСАГО из-за удорожания запчастей

Могут коснуться не всех

Центробанк намерен расширить коридор базовой цены ОСАГО на 26% в обе стороны для легкового транспорта. Базовая ставка будет устанавливаться страховщиками самостоятельно в размере 1646-7535 руб.

Повышение коснется и тарифов для общественного транспорта — на 17,8%. Изменение цен поясняется резким подорожанием автозапчастей. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу Центрального банка.

В ЦБ пояснили, что общественное обсуждение повышения тарифов закончится 28 июня.

«Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков», — отметили в регуляторе. Страховое возмещение по ОСАГО рассчитывается на основании показателей этих справочников.

При этом планируется удержать цену страховки для водителей с безаварийным стажем за счет роста стоимости полисов для аварийных.

В 2020 году регулятор уже расширял тарифный коридор по ОСАГО на 10%. По итогам 2021 года средняя премия по ОСАГО выросла на 1,85% по сравнению с 2020 годом.

Запасные части на транспорт подорожали из-за западных санкций против России.

Напомним, правительство России разрешило выпускать в стране автомобили без антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности.

Ольга Сурикова