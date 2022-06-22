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В России вырастут цены на ОСАГО из-за удорожания запчастей

22-06-2022
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Могут коснуться не всех
 
Центробанк намерен расширить коридор базовой цены ОСАГО на 26% в обе стороны для легкового транспорта. Базовая ставка будет устанавливаться страховщиками самостоятельно в размере 1646-7535 руб.
 
Повышение коснется и тарифов для общественного транспорта — на 17,8%. Изменение цен поясняется резким подорожанием автозапчастей. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу Центрального банка. 

В ЦБ пояснили, что общественное обсуждение повышения тарифов закончится 28 июня. 

«Самые «бьющиеся» при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков», — отметили в регуляторе. Страховое возмещение по ОСАГО рассчитывается на основании показателей этих справочников. 

При этом планируется удержать цену страховки для водителей с безаварийным стажем за счет роста стоимости полисов для аварийных. 

В 2020 году регулятор уже расширял тарифный коридор по ОСАГО на 10%. По итогам 2021 года средняя премия по ОСАГО выросла на 1,85% по сравнению с 2020 годом. 

Запасные части на транспорт подорожали из-за западных санкций против России. 

Напомним, правительство России разрешило выпускать в стране автомобили без антиблокировочной системы (ABS) и подушек безопасности.

Ольга Сурикова

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