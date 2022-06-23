В Севастополе сегодня снова обещают грозу

Все осадки достаются Крыму

В Севастополе сегодня, 23 июня, облачно с прояснениями.

Синоптики прогнозируют ночью и днем дождь и грозу.

Ветер северо-западный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 16…18°, днем 22…24°.

Отметим, что на вчера, 22 июня, по прогнозу тоже были дождь и гроза, однако погода осталось солнечной, но ветренной, с существенным понижением температуры, особенно к вечеру.

В Крыму сохраняется штормовое предупреждение.

В связи с прохождением холодного фронтального раздела и смещением высокого циклона 23-24-25 июня в Крыму ожидаются сложные погодные условия: кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, днем град.

Фото: Юля Буря