В Севастополе сегодня снова обещают грозу

Все осадки достаются Крыму
В Севастополе сегодня, 23 июня, облачно с прояснениями.
Синоптики прогнозируют ночью и днем дождь и грозу.
Ветер северо-западный 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью 16…18°, днем 22…24°.
Отметим, что на вчера, 22 июня, по прогнозу тоже были дождь и гроза, однако погода осталось солнечной, но ветренной, с существенным понижением температуры, особенно к вечеру.
В Крыму сохраняется штормовое предупреждение.
В связи с прохождением холодного фронтального раздела и смещением высокого циклона 23-24-25 июня в Крыму ожидаются сложные погодные условия: кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, днем град.
Фото: Юля Буря