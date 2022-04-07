В Севастополе Центр занятости предлагает более трех тысяч вакансий

Безработица одна из самых низких по России

В России, благодаря принятым мерам правительством страны по поддержке бизнеса, удалось сохранить свыше 6,5 млн рабочих мест. Об этом 7 апреля на заседании в Госдуме сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе доклада об итогах 2021 года.

Он подчеркнул, что в целом по итогам прошедших 12 месяцев объем ВВП увеличился на 4,7%. «Обновил рекорд российский несырьевой и энергетический экспорт – он вырос почти на 40%. Мы смогли восстановить рынок труда – к сентябрю уровень безработицы вышел на исторический минимум — 4,3%», — сообщил Мишустин.

В свою очередь, Центр занятости Севастополя отчитался при этом, что их службой сегодня предлагается более трех тысяч вакансий для трудоустройства в различных сферах экономической деятельности.

Также реализуются региональные программы поддержки работодателей, безработным помогают открыть свое дело, пройти переобучение или повысить квалификацию.

«Безусловно, кризисные явления прошлого года затронули и рынок труда Севастополя. Однако благодаря поэтапному восстановлению экономики региона удалось увеличить численность занятого населения до 239 тысяч человек. Это значительно выше допандемийных значений. На сегодня ситуация на рынке труда Севастополя остается стабильной, уровень безработицы составляет 4,1%», — прокомментировал выступление премьер-министра вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

Он добавил, что на 2022 год прогнозируется сохранение текущего значения.

Напомним, Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило банк вакансий в сфере отдыха и развлечений, в который вошло около 3,5 тыс предложений.

Ольга Сурикова