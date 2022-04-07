В Севастополе директор ООО «Севгеоцентр» присвоил себе 1,3 млн бюджетных средств

При пособничестве главбуха

В Севастополе в суд направлено уголовное дело о присвоении более 1,3 млн рублей, принадлежащих организации, которая учреждена правительством города. Дело заведено на бывшего директора и главбуха ООО «Севастопольский центр землеустройства и геодезии».

Они обвиняются в присвоении в особо крупном размере с использованием служебного положения и пособничестве в этом преступлении.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки.

«По версии следствия, мужчина, будучи директором ООО «Севгеоцентр», учредителем которого является правительство города Севастополя, в период с июня 2020 года по май 2021 года присвоил денежные средства возглавляемой им организации в размере почти 1,3 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Деньги были похищены директором при пособничестве главбуха, которая перевела ему их под видом зарплаты и аванса, сверх установленных трудовым договором.

А оставшуюся часть денег он начислил себе самостоятельно также под видом зарплаты и взяв пол отчет.

Сейчас уголовное дело передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе на охранную фирму заведено уголовное дело за мошенничество при выполнении контракта с ООО «БГС» на 1,5 млн рублей.

Ольга Сурикова