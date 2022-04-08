Украина втягивает вопрос Крыма в переговорный процесс

Лавров назвал это неприемлемым

Правительство Украины пытается втянуть вопрос Крыма в переговорный процесс по военной спецоперации. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он отметил, что украинская сторона предоставила в переговорную группу проект соглашения с новыми условиями.

«Налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации Арахамии. В том стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует… Кроме того, фигурирует идея о том, чтобы проблемы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины», – рассказал Лавров.

Глава российского МИДа подчеркнул, что такая позиция для России неприемлема. Он напомнил, что по итогам встречи в Стамбуле российские военные в качестве жеста доброй воли провели деэскалацию на киевском и черниговском направлении.

«В ответ – провокация в Буче, которой тут же воспользовался Запад для объявлений новой порции санкций, а также зверства по отношению к российским военнопленных со стороны украинских неонацистов», – отметил он.

Лавров считает, что следующим шагом Украины станет требование вывести войска и предъявлять все новые предварительные условия. Однако «этот замысел понятен, и он неприемлем», заключил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов объявил о начале процедуры лишения наград и званий украинских деятелей, запятнавших себя антироссийской деятельностью. Об

Ольга Сурикова