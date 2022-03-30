В Крыму опубликован банк вакансий в туристической сфере почти на 3,5 тыс рабочих мест

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило банк вакансий в сфере отдыха и развлечений на предстоящий сезон 2022 года. Министерством опубликована 3391 вакансия, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Часть из них с проживанием

«В 2022 году в средствах размещения Республики Крым открыты вакансии на 3391 рабочее место, в том числе 2457 вакансий предусматривает предоставление жилья, 466 вакансий – с возможностью трудоустройства людей с инвалидностью», – уточнили в министерстве.

Кадровые запросы поступили и от крупных гостиничных комплексов Mriya Resort & Spa, More Spa & Resort, Porto Mare, Palmira Palace Resort & SPA. Вакансии также открыты в санаториях городов Саки, Евпатория, Ялта и Алушта, в международном детском центре «Артек» и многих других объектах размещения.

«Востребованными в курортных регионах являются как специалисты руководящего состава, так и линейного персонала. Санатории и гостиницы нуждаются в медицинском персонале от главных врачей до санитарок, в шеф-поварах, официантах, горничных, аниматорах и вожатых, озеленителях, работниках пляжей, водителях, сантехниках, плотниках и другие», – говорится в сообщении.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов во время начала военной спецоперации России на Украине заявил, что этот никак не отразится на туристическом сезоне, а скорее увеличит поток желающих отдохнуть на полуострове.

Ольга Сурикова