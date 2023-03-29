В Севастополе «товарищ майор» помог «ждуну» сменить наклейку Евросоюза на патриотическую «Z»

Бдительный севастополец остановил на дороге очередного «ждуна», который приклеил на заднее стекло машины наклейку со знаком Евросоюза. На просьбу сознательного автовладельца разъяснить, зачем на машине сейчас размещен такой опознавательный знак, он ответил, что «Украина —это Европа», а на зеркале заднего вида у него была прицеплена ленточка с цветами украинского флага.

И вот недавно в Telegram-канале «Севастополь. СМЕРШ» появилось видео, на котором этот мужчина клеит на свою машину российскую патриотическую наклейку «Zамир» и благодарит за нее «товарища майора», а за свою «глупую» евросоюзовскую он просит прощения у всех жителей Севастополя и России.





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Ольга Сурикова