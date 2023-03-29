В Крыму 15-летний мальчик погиб от отравления угарным газом

В Крыму Следкомом возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летнего жителя Ленинского района в результате отравления угарным газом.

Сегодня ранним утром в ванной комнате частного домовладения в селе Уварово Ленинского района родственниками было обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками отравления угарным газом.

Предварительной причиной трагедии явилась неисправная система дымоотведения твердотопливного котла, расположенного в ванной комнате дома. Следов криминальной смерти на теле юноши не выявлено.

Семья, в которой воспитывался подросток, по месту жительства и его обучения характеризуется с положительной стороны, на учете в органах профилактики не состояла.

Руководством Следкома дано поручение установить все обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям собственника домовладения, контролирующих служб, ответственных за проверку функционирования отопительного оборудования.

Напомним, накануне в Симферополе на уроке физкультуры умер девятиклассник.

Ольга Сурикова