В Севастополе очередной «ждуньи» пришлось извиняться за комментарии о возвращении Крыма

В Telegram-канале «Севастополь.Смерш» опубликовано видео с извинением жительницы Юлии Ружиной за высказывания о том, что «решение уже принято, Крым отберут».

В мессенджере указывается, что Юлия работает преподавателем в Севастопольском колледже информационных технологий и промышленности. В своих комментариях она высказывала уверенность, что Россия проиграет в специальной военной операции и вынуждена будет передать полуостров обратно Украине. В видео она взяла свои слова обратно.

Также отмечается, что студент этого колледжа Д.И. Высоцкий уже дважды извинялся за украинские националистические высказывания и демонстрацию нацистской символики.

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Ольга Сурикова